Am Dienstag, dem 14. Januar, eröffnete die Carrefour Group ihren ersten Hypermarkt in Uganda, Hauptstadt Kampala. Die Gruppe baut sich eine Stütze in diesem neuen Land durch ihre Partnerschaft mit der Majid Al Futtaim Group auf, die mit Carrefour in mehr als 25 Ländern in Nahost, Afrika und Asien zusammengearbeitet hat. Foto © Carrefour Der erste Laden, in der...

