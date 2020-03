Velodyne Lidar-Sensoren treiben autonome, fahrerlose und elektrische Shuttles von NAVYA an

Velodyne Lidar, Inc. gab heute einen mehrjährigen Verkaufsvertrag mit NAVYA bekannt, einem führenden Anbieter autonomer Fahrsysteme. Seit 2015 verwendet NAVYA Velodyne Lidar-Sensoren bei der Produktion seiner autonomen Shuttle-Flotte, die Mobilitätsdienste für Städte und private Standorte bereitstellt.

NAVYA plant, seine Shuttle-Flotte unter Einsatz der hochmodernen Sensoren von Velodyne zur präzisen Echtzeitlokalisierung und Objekterkennung weiter zu vergrößern. Die autonome Shuttle-Flotte von NAVYA bietet effektive Transportlösungen für die ersten und letzten Kilometer mit optimierten Navigations- und Sicherheitsfunktionen. Die Shuttles verwenden fortschrittliche Leit- und Erkennungssysteme und sind mit Deep-Learning-Technologie ausgestattet.

"Wir setzen unsere Partnerschaft mit Velodyne Lidar fort, weil wir dank seiner Technologie schon heute autonome Shuttles auf die Straße bringen können", so Jérôme Rigaud, COO von NAVYA. "Unsere erfolgreiche fünfjährige Erfahrung mit den Lidar-Lösungen von Velodyne hat gezeigt, dass sie eine Schlüsselkomponente in unserem Sensorkit sind, die erforderlich ist, um unsere Flotte in die Masseneinsatzphase zu überführen."

"NAVYA steht an der Spitze der Erfindung und des Wachstums des autonomen Shuttle-Business und bietet eine innovative, saubere Mobilitätslösung", so Anand Gopalan, CEO von Velodyne Lidar. "Seine fahrerlosen Shuttles zeigen, wie die Velodyne-Lidar-Sensoren robuste Daten für eine sichere und effiziente Navigation durch städtische Zentren, Krankenhäuser, Universitäten, Industriestandorte und mehr liefern."

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics im Jahr 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidar-Systeme. Herr Halls Erfindung revolutionierte die Sichtweise und Autonomie in den Bereichen Automobile, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der autonomiefördernde Alpha Prime, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

Über NAVYA

NAVYA ist ein führender französischer Anbieter von autonomen Fahrsystemen. Mit 280 Mitarbeitern in Frankreich (Paris und Lyon) und in den USA (Michigan) strebt NAVYA an, das führende Unternehmen im Bereich autonomer Fahrsysteme für den Personen- und Güterverkehr zu werden. NAVYA war im Jahr 2015 das erste Unternehmen, das autonome Mobilitätslösungen vermarktet und in Betrieb genommen hat. Der AUTONOM SHUTTLE, die Hauptentwicklungsachse, wurde im September 2015 auf den Markt gebracht. Mit Stand vom 31. Dezember 2019 wurden 160 Einheiten verkauft, insbesondere in den USA, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Japan und Australien. Der AUTONOM TRACT ist dem Warentransport gewidmet. NAVYA wurde 2014 mit Unterstützung von Robolution Capital, einem von 360 Capital Partners, seinem Referenzaktionär, verwalteten Investmentfonds, gegründet. Zu den Aktionären von NAVYA gehören ferner der Gravitation Fonds und der Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France), die von Cap Decisif Management verwaltet werden, sowie die Valeo- und Keolis-Gruppen.

NAVYA ist am regulierten Euronext-Markt in Paris notiert (ISIN-Code: FR0013018041 NAVYA).

Weitere Informationen finden Sie unter www.navya.tech

