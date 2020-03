Noodle.ai, der führende Anbieter von Enterprise AI-Anwendungen, kündigt anlässlich des Pi Day (14. März 2020), dem vierjährigen Jubiläum des Unternehmens, zwei bahnbrechende Enterprise AI-Anwendungssuiten an. Darüber hinaus hat Noodle.ai eine neue strategische Finanzierungsrunde bekannt gegeben, womit das aufgebrachte Gesamtkapital auf 72 Mio. USD steigt.

Noodle.ai stellt Vulcan (Manufacturing AI-Suite) und Athena (Supply Chain AI-Suite) vor, um die ökonomische und ökologische Verschwendung zu reduzieren. Vulcan und Athena sind führende KI-Anwendungssuiten, mit denen Unternehmenskunden ihre Fertigungs- und Lieferkettenprozesse optimieren können.

"Unsere Anwendungssuiten Vulcan und Athena sind ein echter technologischer Durchbruch, um eine Welt ohne Verschwendung zu schaffen. Die Lernalgorithmen, das Petaflop-Computing und die umfangreichen Datensätze, die die Noodle.ai-Anwendungen nutzen, ermöglichen einen Quantensprung in der Fertigung und Lieferkette. KI übertrifft ERP- und MES-Systeme bei weitem, wenn es darum geht, präzise Vorgänge auszuführen. Es wird zu der Technologie, um komplexe, hochwertige Entscheidungen im Unternehmen zu treffen." Stephen Pratt, CEO, Noodle.ai

Vulcan ist die führende KI-Anwendungssuite zur Reduzierung von ungeplanten Ausfallzeiten und Qualitätsmängeln in der Fertigung. Athena ist die führende KI-Anwendungssuite zur Reduzierung von Lagerbeständen und zur Wiedererlangung entgangener Umsätze in komplexen Lieferketten. Beide Anwendungssuiten werden von der offenen Plattform von Noodle.ai angetrieben, die die zum Patent angemeldete Deep Probabilistic Decision Machines-Technologie von Noodle.ai nutzt.

Noodle.ai gibt außerdem eine kürzlich durchgeführte strategische Finanzierungsrunde bekannt, die einen neuen strategischen Investor, die Mitsubishi Corporation, sowie zusätzliches Kapital von den derzeitigen Investoren TPG Growth, Dell Technologies Capital und SMS Investments S.A. umfasst.

Noodle.ai hat außerdem kürzlich mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter den CB Insights AI 100-Preis für die Revolutionierung der Fertigung mit KI im März 2020, den AIconics AI for Good-Preis im Jahr 2019, den Green Supply Chain-Preis im Jahr 2019 und den Forbes AI 50 im Jahr 2019.

Über Noodle.ai

Noodle.ai wendet fortschrittliche Datenwissenschaft an, um eine Welt ohne Verschwendung zu schaffen. Mit den fortschrittlichen Enterprise AI-Anwendungen von Noodle.ai können Wirtschaftsführer bessere Entscheidungen treffen und Energie-, Geld- und Ressourcenverschwendung reduzieren. Noodle.ai konzentriert sich darauf, mithilfe modernster künstlicher Intelligenz radikale Effizienz in der Lieferkette und in der Fertigung zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

