BERLIN (dpa-AFX) - Von ausfallender Kinderbetreuung bei bundesweiten Schulschließung wegen der Coronakrise wären Millionen Arbeitnehmerhaushalte betroffen. So gibt es 2,7 Millionen Minderjährige unter 18 Jahren, bei denen beide Elternteile Vollzeit arbeiten. 5,2 Millionen Kinder wachsen bei Eltern auf, bei denen ein Elternteil Vollzeit und ein Elternteil Teilzeit arbeitet. Das zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA), die die Linken im Bundestag ausgewertet haben und die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen.



700 000 Kinder wachsen demnach bei Alleinerziehenden auf, die Vollzeit arbeiten, darunter 530 000 Mütter. 824 000 Kinder leben bei Alleinerziehenden, die Teilzeit arbeiten, darunter 800 000 Mütter. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstagabend nach einem Spitzentreffen von Bund und Ländern gesagt, auch die vorübergehende Schließung von Kindergärten und Schulen etwa durch das verlängernde Vorziehen der Osterferien sei eine Option.



Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts gibt es 2,8 Millionen Grundschüler. In Kindertageseinrichtungen und Horten werden 3,7 Millionen Kinder betreut. Susanne Ferschl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, forderte die Bundesregierung zu einer schnellen und unbürokratischen Lösung für Familien auf. "Denn eine Betreuung durch die Großeltern fällt aus - ältere Menschen gehören schließlich zur hauptsächlich bedrohten und daher besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppe." Vorbild dafür könne die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sein - sechs Wochen voller Lohnausgleich./bw/DP/zb