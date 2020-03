BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat die Corona-Krise als "extreme Herausforderung" für die gesamte Wirtschaft bezeichnet. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir schwierige Monate vor uns haben", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur. Eine Rezession in Deutschland erscheine inzwischen unvermeidbar.



"In einigen Branchen sind die innerhalb weniger Wochen erfolgten Einbrüche existenzgefährdend", sagte Schweitzer. "Und wir reden hier von eigentlich gesunden Betrieben." Doch kein Unternehmen könne den fast völligen Stillstand wirtschaftlicher Tätigkeit für einen längeren Zeitraum verkraften, wenn zugleich Löhne, Mieten, Kredite und andere Verpflichtungen weiter laufen. "Deshalb sind das Wichtigste jetzt schnell wirksame Liquiditätshilfen."



Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollen am Freitagmittag über "wirtschaftliche Auswirkungen" des Coronavirus informieren. Es wird erwartet, dass sie ein Konzept für eine Aufstockung von Kreditprogrammen oder Bürgschaften vorlegen - damit Firmen geholfen werden kann, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Freitagabend mit Spitzenverbänden der Wirtschaft und Gewerkschaften zusammen.



Schweitzer sagte: "Wir haben den Eindruck, dass die Bundesregierung nun entschlossen handeln will. Das ist auch dringend erforderlich. Denn sehr viele Unternehmen brauchen sehr kurzfristig konkrete Hilfen." In der jüngsten DIHK-Blitzumfrage zur Corona-Krise erwarte die Hälfte der Betriebe spürbare Umsatzrückgänge für das Jahr 2020. "Eine Rezession erscheint inzwischen unvermeidbar."/hoe/DP/zb