BERLIN (dpa-AFX) - Beim Kohleausstieg müssen Bürger und Unternehmen aus Sicht von Verbraucherschützern und dem Industrieverband BDI besser gegen steigende Strompreise geschützt werden. "Schon heute zahlen private und gewerbliche Verbraucher die höchsten Strompreise in Europa", sagte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), der Deutschen Presse-Agentur vor einer Beratung zum Kohleausstieg im Bundesrat am Freitag.



Die Bundesregierung müsse die von der Kohlekommission empfohlene Entlastung des Strompreises in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro jährlich so umzusetzen, dass die Entlastung auch sicher bei den privaten und gewerblichen Verbrauchern ankomme.



Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Holger Lösch, verwies ebenfalls auf die Kohlekommission. Elementarer Bestandteil der Einigung sei, weitere Strompreissteigerungen abzufedern. "Deshalb muss eine Entlastung der Übertragungsnetzentgelte, die privaten und industriellen Verbrauchern helfen würde, jetzt sicher beschlossen werden", forderte er.



Im Entwurf der Bundesregierung zum Kohleausstiegsgesetz ist unter anderem vorgesehen, dass ab dem Jahr 2023 ein Zuschuss auf die Übertragungsnetzentgelte gewährt werden kann. Kritikern sind die Formulierungen zu vage./ted/DP/zb