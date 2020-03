KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Trump/Corona



Trump hat einige Zeit gebraucht zu begreifen, dass das Virus nicht nur jenen Amerikanern extrem schadet, die sich keine Krankenversicherung leisten können, sondern auch ihm persönlich. Für die Nation ist ihr Präsident der Verantwortliche Number One. Kann er als oberster Krisenmanager die Seuche nicht eindämmen, die ökonomischen Folgen nicht beherrschen, ist er schnell der Sündenbock, der Versager Nummer eins, untauglich für eine Wiederwahl. Radikales Gegensteuern ist also sein Gebot der Stunde. Trump versucht, die Bevölkerung davon zu überzeugen, er greife zum wirksamsten Schutz überhaupt: die Abschottung. Als könne man einen Kontinent unter die Glashaube zwängen. Neben Chinesen hat er Europäer als Virenschleuser ausgemacht. Dass er die Briten von diesem Stigma ausnimmt, überrascht nicht sehr. Noch in der ärgsten Krise leitet ihn politisches Kalkül: Europa spalten und schwächen, wann immer sich die Gelegenheit bietet./yyzz/DP/zb