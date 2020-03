HANNOVER (dpa-AFX) - Arbeitgeber und IG Metall kommen am Freitag (11.00 Uhr) zur zweiten Runde ihrer Tarifverhandlungen für die niedersächsische Metall- und Elektroindustrie in Hannover zusammen. Vor knapp drei Wochen hatten der Verband Niedersachsenmetall und die Gewerkschaft mit den Gesprächen für die rund 80 000 Beschäftigten der Branche im Tarifgebiet begonnen. Kurz darauf folgte das erste Treffen auch für den Bereich Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.



Die Verhandlungspartner sprachen zum Auftakt von einer "konstruktiven Atmosphäre", in der Sache gab es aber noch keine Vorentscheidungen. IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger bekräftigte seine Haltung, angesichts des Umbruchs zu Digitalisierung und Elektroantrieben müsse es diesmal besonders um Sicherheit im Strukturwandel gehen. "Deshalb werden wir deutlich machen: Veränderungen in der Arbeitswelt erfordern vor allem betriebliche Investitionen und Möglichkeiten zur beruflichen Qualifizierung, um die Beschäftigten mitzunehmen."



Auch Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt sprach von einer schwierigen Lage: "Wir stehen vor dem größten Strukturbruch, den wir in der niedersächsischen Leitindustrie, der Automobilindustrie, bisher hatten." Daneben trifft die aktuelle Konjunkturflaute im Maschinenbau etliche Betriebe.



Die Tarifverträge in der Metall- und Elektroindustrie laufen Ende März aus. Für Sachsen-Anhalt, das mit etwa 12 000 Beschäftigten ebenfalls zum übergeordneten regionalen Tarifbezirk der IG Metall gehört, wird ab dem 17. März verhandelt./jap/DP/zb