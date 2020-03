Der amerikanische Technologiekonzern AstroNova Inc. (ISIN: US04638F1084, NASDAQ: ALOT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,07 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 2. April 2020 (Record date: 26. März 2020). Das Unternehmen aus West Warwick, im US-Bundesstaat Rhode Island, schüttet somit auf das Jahr hochgerechnet 0,28 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 8,76 US-Dollar (Stand: 12. ...

