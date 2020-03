Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Coronapanik an den Finanzmärkten wird für die Deutsche Bank zum Stresstest. Im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs fiel der Aktienkurs von Deutschlands größtem Geldhaus am Donnerstag drastisch und erreichte ein Rekordtief von 4,87 Euro. Vorstandschef Christian Sewing versuchte, die Mitarbeiter in einem Memo zu beruhigen: "Bei aller Vorsicht bin ich überzeugt davon, dass wir diese Situation alle gemeinsam gut meistern werden", schrieb er. "Wir haben durchdachte Krisenpläne, wir haben die Disziplin, wir haben die Finanzkraft, um in diesen Zeiten zu bestehen." Laut Sewing steht die Bank geschäftlich gut da. Der positive Trend aus dem vierten Quartal habe sich Anfang 2020 fortgesetzt. Dennoch steigt in der Führungsmannschaft die Nervosität. Von Aufbruchstimmung ist nicht mehr viel zu spüren. (Handelsblatt S. 6)

BAYER - Der Glyphosat-Hersteller Monsanto, der inzwischen Teil von Bayer ist, hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien wissenschaftliche Studien verdeckt finanziert, in denen der angebliche Nutzen des umstrittenen Unkrautvernichters propagiert wurde. Dahinter stand offenkundig der Versuch, die europaweite, politische Debatte um die Wiederzulassung von Glyphosat im eigenen Sinne zu beeinflussen. Nach Recherchen der deutschen Nichtregierungsorganisation Lobbycontrol erschienen zwei von der Beratungsfirma RSK Adas verfasste Studien in der Fachzeitschrift Outlooks on Pest Management, ohne dass Monsanto als Auftraggeber und Finanzier genannt wurde. RSK Adas und die Firma Bayer, die Monsanto zwischenzeitlich übernommen hat, bestätigten dies Lobbycontrol. (SZ S. 19)

VOLKSWAGEN - Die Produktion des neuen Golf 8 stockt: Die Mängelliste ist lang. Dafür macht Betriebsratschef Bernd Osterloh nun öffentlich Vorstandschef Herbert Diess verantwortlich. "Hier wollen übereifrige Vorstände zu schnell zu viel Technik in ein Auto stopfen - und sind damit gescheitert", schreibt Osterloh in einer internen Publikation. (Handelsblatt S. 24/FAZ S. 22)

BMW - Der Automobilkonzern BMW tauscht den Chefentwickler aus. Klaus Fröhlich verlässt den Vorstand des Konzerns. Wichtigste Aufgabe seines Nachfolgers Frank Weber ist die Umsetzung der Elektrostrategie. Der Manager wird damit zu einer zentralen Figur in der Führungsmannschaft des Unternehmens. (Handelsblatt S. 23/FAZ S. 20)

CONDOR - Die Gläubiger billigen die Übernahme der Airline Condor durch einen polnischen Konzern PGL, dem auch die polnische Airline LOT gehört. Aber jetzt könnte der Deal an den Folgen der Corona-Krise scheitern. LOT ist wie alle Linienfluggesellschaften massiv von der Coronavirus-Krise betroffen. Nach SZ-Informationen gibt es sowohl im Management als auch im Bankenkonsortium, das die Übernahme von Condor finanzieren soll, mittlerweile massive Bedenken gegen die Investition. Mit Condor würde sich die PGL-Gruppe innerhalb der größten Krise der Luftfahrt verdoppeln, während andere Konkurrenten wie die Lufthansa die Zahl der Flüge gerade halbieren. Es gibt Gerüchte darüber, dass LOT um Hilfe des Staates gebeten hat, was aber nicht bestätigt ist. (SZ S. 20/Börsen-Zeitung S. 9)

