Forschende der Empa und der ETH Zürich haben einen neuen Katalysator entwickelt, der das Pflanzenhormon Ethen in Wasser und Kohlenstoff zersetzt.Dübendorf - Werden verschiedene Gemüse- und Früchtesorten zusammen gelagert, so beeinflussen sie sich im Reifeprozess gegenseitig. Schuld daran ist Ethen, das von einigen pflanzlichen Lebensmitteln abgegeben wird und die Fruchtreife beschleunigt. Um eine übermässige Verschwendung an Lebensmitteln durch die beschleunigte Reifung zu verhindern, entwickeln Forschende der Empa und der ETH Zürich...

Den vollständigen Artikel lesen ...