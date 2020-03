Der aktuelle Ausverkauf an den internationalen Aktienmärkten machte auch vor Gold nicht halt. Der Krisenschutz rutschte unter die Marke von 1.600 Dollar.Um Liquidität zu schaffen bzw. Verluste in anderen Assets auszugleichen, sehen sich offensichtlich viele Investoren, Gold zu verkaufen. Es fällt zwar weniger deutlich zurück als Aktien oder Rohstoffe, seiner Funktion als Vermögensschutz wird es derzeit allerdings nicht gerecht. Die Maßnahmen der EZB zur Stützung der Wirtschaft sind an den ...

