Im Oktober 1987 begann Fed-Chef Alan Greenspan in Absprache mit den größten Banken ein Kaufprogramm für Futures, dem umfangreiche Liquiditätshilfen folgten und damit war der anschließende Anstieg vorprogrammiert. 2008 passierte das gleiche mit der Rettung einer New Yorker Bank mit dem schönen Namen Knickerbocker Bank. So wird es auch jetzt laufen mit der Ankündigung gestern seitens der Fed, die ab heute Gültigkeit haben dürfte. Wie Sie dies umsetzen, lesen Sie in der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!