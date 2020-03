Wiesbaden (ots) -Umsatz im Ausbaugewerbe, 4. Quartal 2019+2,6 % zum VorjahresquartalJahr 2019+5,1 % zum VorjahrBeschäftigte im Ausbaugewerbe, 4. Quartal 2019+1,3 % zum VorjahresquartalJahr 2019+1,6 % zum Vorjahr Der Jahresumsatz im Ausbaugewerbe ist 2019 um 5,1 % gegenüber dem Jahr 2018 gestiegen. Damit erzielte das Ausbaugewerbe im sechsten Jahr in Folge einen Umsatzanstieg. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, konnten 2019 alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes im Vorjahresvergleich Umsatzzuwächse verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigten stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %.Im 4. Quartal 2019 war der Umsatz im Ausbaugewerbe 2,6 % höher als im 4. Quartal 2018. Das war der 18. Anstieg in Folge gegenüber einem Vorjahresquartal (seit dem 3. Quartal 2015). Die Zahl der Beschäftigten im Ausbaugewerbe stieg im 4. Quartal 2019 um 1,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Umsatzzuwächse verbuchten im 4. Quartal 2019 alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes. In der Bauinstallation stieg der Umsatz im 4. Quartal 2019 um 3,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges gab es bei der Elektroinstallation mit +4,5 % das stärkste Umsatzwachstum. Im sonstigen Ausbau nahm der Umsatz im 4. Quartal 2019 um 1,1 % zu.Methodische Hinweise befinden sich in den Erläuterungen zur Statistik und in den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Ausbaugewerbe können über die Tabellen Konjunkturstatistik im Ausbaugewerbe (44152) in der Datenbank GENESIS-Online, sowie unter der Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Konjunkturerhebungen im Baugewerbe,Telefon: +49 (0) 611 / 75 47 33www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4546123