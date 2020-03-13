BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 184 (281) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT TECHNOTRANS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 12 (20) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR LINDE AUF 225 (230) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 46 (55) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 81 (85) EUR - 'MARKET-PERFORM' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 75 (87) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR SIXT -STÄMME AUF 67 (106) EUR - 'HOLDCOMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR SIXT-VORZÜGE AUF 52 (82) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 38 (44) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 5,40 (7) EUR - 'UNDERPERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 34,50 (36,50) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 55 (65) EUR - 'NEUTRAL'LBBW SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 190 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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