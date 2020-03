Die Erholung für Qualitätsaktien liegt ab jetzt für etwa 12 bis 15 Monate in der Größenordnung von rund 50 %. Das ist eine Daumengröße, denn + 25 % und + 75 % sind ebenfalls möglich. Der Grund ist einfach: In einer Krise wird aus Angst verkauft, insbesondere im Umfeld eines medizinischen Themas wie der augenblicklichen Epidemie. Mit Bewertungen und ökonomischen Gründen ist dem nicht beizukommen. Jeder Kenner weiß aber: Die Laufzeit von Viren-Epidemien beträgt etwa 5 Monate. Spätestens im Mai/Juni wird also die Spitze überschritten sein, der dann die Beruhigung folgt. Jeder Virologe kann dies einfach und nachhaltig erklären. Also sind die wirtschaftlichen Folgen natürlich nicht zu ignorieren. Doch wie hoch fallen sie aus? Auch das lesen Sie in den heutigen Briefen.



