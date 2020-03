Nach den Panikverkäufen vom Donnerstag vollführt der DAX am frühen Freitagmorgen wilde Kursbewegungen und notiert aktuell bei 9.400 Punkten. Die Handelsspanne erreicht zum Wochenabschluss einmal mehr mehrere Hundert Punkte. Am Vortag waren die deutschen Blue Chips um 12,1 Prozent im Wert eingebrochen - der zweitschlimmste Tag in der Geschichte des DAX. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

