BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Corona-Krisentreffen der Bundesregierung und der Sozialpartner im Kanzleramt fordert die Wirtschaft Unterstützung von der Politik. "In der gegenwärtigen Lage müssen wir solche wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen ergreifen, mit denen wir verhindern, dass an sich gesunde Unternehmen und Betriebe wegen krisenbedingter Liquiditäts- und Kapazitätsprobleme in die Insolvenz geraten und Arbeitsplätze verloren gehen", sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer dem Handelsblatt. Er wird am Freitagabend zusammen mit anderen Vertretern der Spitzenverbände und der Gewerkschaften zu Gast im Kanzleramt sein.

Wollseifer fordert, Betriebe kurzfristig auf der Finanzierungs- und Kostenseite zu entlasten, etwa durch Liquiditätshilfen, großzügige zinslose Steuerstundungen oder Überbrückungsgelder. Zudem sei ein Belastungsmoratorium erforderlich: "Was Betriebe keinesfalls verkraften könnten, wären zusätzliche Belastungen bei Sozialabgaben, Steuern oder durch neue Vorschriften oder Regelungen", sagte Wollseifer.

Auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, hält vor allem schnell wirksame Liquiditätshilfen wie eine pauschale Stundung von Steuerzahlungen für entscheidend. Ein weiterer wichtiger Punkt sei aber auch die geltende Bankenregulierung. "Viele zukunftsfeste und tragfähige Unternehmen stecken in einem akuten finanziellen Engpass", sagte Schweitzer dem Handelsblatt. Nach den geltenden Regeln drohe ihnen, dass Banken die Kredite kündigen, statt eine Überbrückungsfinanzierung zu ermöglichen. "Diese Fälle müssen durch vorübergehende staatliche Garantien und eine Ausweitung der Kreditlinien bei den Hausbanken und Förderinstituten aufgefangen werden", fordert der DIHK-Präsident.

March 13, 2020

