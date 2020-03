Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es herrscht Panik an den Börsen. Sowohl der DAX als auch die großen US-Indizes brachen gestern im zweistelligen Prozentbereich ein. Auch in Asien standen die Börsen heute unter Druck, allerdings noch so stark wie ihre Pendants in den USA und Deutschland. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Apple, Tesla, Netflix, Procter & Gamble, TUI, die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.