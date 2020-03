Die aktuell längste Serie: Manitowoc mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 267.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Donnerstag Nippon Express mit 0,51% auf 39,80 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,57%) vor Williams Grand Prix mit 0,00% auf 13,20 (6% Vol.; 1W 0,00%) und Stratasys mit 0,00% auf 12,54 (149% Vol.; 1W -7,38%). Die Tagesverlierer: SFC Energy mit -27,72% auf 7,30 (107% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -37,87%), LPKF Laser mit -26,95% auf 14,50 (196% Vol.; 1W -38,03%), GVC Holdings mit -24,03% auf 5,85 (510% Vol.; 1W -35,62%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (4326,57 Mio.), Roche GS (3743,51) und Wells Fargo (3723,55) ....

