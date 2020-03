Elon Musk, CEO von Tesla, hat in Twitter-Beiträgen mitgeteilt, dass das Unternehmen plant, zwei weitere Montagewerke in den USA zu eröffnen. Laut den Tweets von Elon Musk erwägt der Hersteller von Elektrofahrzeugen ein neues Werk für seinen Cybertruck im Landesinneren und eine weitere Fertigung an der US-Ostküste, wo speziell das Model Y gefertigt werden soll. Darüber hinaus berichtet das Wall Street Journal aus einer Mail von Musk über die Auswahl des Werksgeländes: "Anreize können eine Rolle spielen, ...

