Merkel: Auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen soll verzichtet werden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs haben sich darauf verständigt, dass wegen der Coronavirus-Pandemie alle nicht notwendigen Veranstaltungen auch unter 1.000 Teilnehmern abgesagt werden sollten. "Wir haben es, und das zeigen die neuesten Zahlen, mit einem so genannten dynamischen Ausbruchsgeschehen zu tun", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder im Kanzleramt in Berlin.

Zahl der Corona-Toten in Deutschland steigt auf sechs

Die Zahl der durch das Coronavirus gestorbenen Menschen in Deutschland ist auf sechs gestiegen. Eine 78-Jährige sei im Krankenhaus Heinsberg verstorben, teilte der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen mit. Die Frau habe an einer Lungenentzündung gelitten. "Die Infektion verlief aufgrund einer Vorerkrankung aus dem neurologischen Bereich kritisch." Wo sich die Frau angesteckt hatte, war den Angaben zufolge zunächst unklar.

Weltweit über 130.000 Menschen mit neuartigem Coronavirus infiziert

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist weltweit auf über 130.000 gestiegen. Bisher wurden 4.900 Todesfälle gemeldet, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP ergab. Das Virus ist mittlerweile in 116 Ländern weltweit nachgewiesen worden; die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte den Virusausbruch am Mittwoch zur Pandemie erklärt.

Zahl der Coronavirus-Todesfälle in Italien auf mehr als 1.000 gestiegen

In Italien ist die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf mehr als tausend gestiegen. Seit dem Vortag seien 189 neue Todesfälle registriert worden, teilte der Zivilschutz in Rom mit. Damit seien in Italien inzwischen 1.016 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

EU-Behörde sieht hohes Risiko überlasteter Gesundheitssysteme wegen Pandemie

Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat die Gefahrenstufe wegen der Coronavirus-Pandemie erhöht. "Das Risiko, dass die Kapazität der Gesundheitssysteme (in Europa) in den kommenden Wochen überschritten wird, wird als hoch eingestuft", erklärte die in Stockholm ansässige Behörde. Sie riet den Ländern des europäischen Wirtschaftsraums und Großbritannien zu drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus.

Saarland plant Schließung aller Schulen und Kitas ab kommender Woche

Das Saarland plant wegen des Coronavirus die Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten ab der kommenden Woche. Schulen und Kitas sollten bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben, erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Eine Notversorgung der Betreuung für Familien solle aber sichergestellt werden. Der Ministerrat soll noch über den Plan der Landesregierung beraten.

Bundestag will neues Kurzarbeitergeld bereits am Freitag beschließen

Der Bundestag will die wegen der Corona-Pandemie geplante Ausweitung des Kurzarbeitergeldes am Freitag im Schnellverfahren durch das Parlament bringen. Die Neuregelung soll unmittelbar nach ihrer Einbringung in zweiter und dritter Lesung beschlossen werden, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parlamentskreisen erfuhr. Die Reform soll die Folgen der Virus-Ausbreitung für den Arbeitsmarkt abfedern.

AfD verschiebt wegen Corona-Krise Bundesparteitag

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschiebt die AfD ihren für Ende April geplanten Bundesparteitag. Dies habe der Bundesvorstand einstimmig in einer "außerordentlichen Telefonkonferenz" beschlossen, sagte ein AfD-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Ein neues Datum für den Parteitag stehe noch nicht fest.

Deutsche Polizei verstärkt wegen Coronavirus Kontrollen an Grenze zu Frankreich

Wegen der Coronavirus-Pandemie führt die deutsche Polizei seit Donnerstagnachmittag schärfere Kontrollen an der Grenze zu Frankreich durch. "Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute den Chef der Bundespolizei gebeten, die Kontrollen überall an den Grenzen noch einmal zu intensivieren", sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, der Nachrichtenagentur AFP.

Macron: Frankreich schließt alle Schulen, Hochschulen und Kitas ab Montag

Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Schließung aller Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten im Land angekündigt. Dies gelte ab Montag "bis auf Weiteres", sagte Macron in einer Fernsehansprache an die Nation. Die Coronavirus-Pandemie sei die "schlimmste sanitäre Krise, die Frankreich seit einem Jahrhundert erlebt" habe, sagte der Staatschef.

Österreich kündigt Schließung aller Skigebiete in Tirol an

Wegen der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Österreich die Schließung aller Skigebiete im Bundesland Tirol angekündigt. Die Skigebiete blieben ab Sonntagabend geschlossen, teilten die Behörden des Bundeslands mit. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen. Die Behörden hätten aber "Verantwortung für alle Tiroler und jeden in Tirol".

Belgien schließt wegen Coronavirus Schulen, Cafés und Restaurants

Im Kampf gegen das Coronavirus schließt Belgien alle Schulen, Cafés und Restaurants. Auch alle Kundgebungen würden "unabhängig von ihrer Größe" abgesagt, sagte die belgische Ministerpräsidentin Sophie Wilmès nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats vor Journalisten in Brüssel.

Portugal schließt wegen Coronavirus alle Schulen

Auch Portugal schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle seine Schulen. Wie Ministerpräsident António Costa mitteilte, beginnen die Schulschließungen am Montag und dauern bis zum Osterwochenende. Der eigentlich für 30. März geplante Beginn der Osterferien wird damit um zwei Wochen vorgezogen.

EU fordert von Mitgliedstaaten in Corona-Krise dringend Hilfe für Italien

In der Corona-Krise hat die EU-Kommission Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten dringend aufgefordert, Italien Hilfe zu leisten. "Wir müssen auf die Bitte Italiens um Schutzausrüstung und medizinische Apparate wie Beatmungsgeräte reagieren", sagte EU-Industriekommissar Thierry Breton nach einer Videokonferenz mit den Gesundheitsministern der Mitgliedstaaten.

US-Präsidentschaftsbewerber Biden attackiert Trump wegen Coronavirus

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat den Umgang von Präsident Donald Trump mit der Coronavirus-Pandemie scharf kritisiert. Die Trump-Regierung habe sich eine Reihe von "Fehleinschätzungen" zuschulden kommen lassen und sei bei Coronavirus-Tests "kolossal gescheitert", sagte der frühere Vizepräsident. Es handle sich um ein Scheitern in "Planung, Führung und Umsetzung".

Vier Gemeinden in Katalonien wegen Coronavirus abgeriegelt

Die katalanischen Behörden haben wegen der Coronavirus-Pandemie vier Gemeinden in Nordspanien abgeriegelt. Die insgesamt 66.000 Einwohner der Städte Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui und Vilanova del Camí dürften den "städtischen Kern" nicht verlassen, teilte der Zivilschutz unter Berufung auf Anweisungen der katalanischen Regionalregierung im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ihre Häuser dürfen die Menschen demnach aber verlassen.

Trump wegen Coronavirus-Krise für Verschiebung der Olympischen Sommerspiele

US-Präsident Donald Trump hat sich wegen der Coronavirus-Krise für eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio ausgesprochen. Die Sommerspiele sollten "vielleicht" um ein Jahr verschoben werden, sagte Trump im Weißen Haus. Das wäre zwar ein "Jammer". Aber er ziehe eine Verschiebung der Sommerspiele "leeren Stadien" vor.

Frau von Kanadas Regierungschef Trudeau mit Coronavirus infiziert

Die Ehefrau des kanadischen Regierungschefs Justin Trudeau hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Test von Sophie Grégoire Trudeau fiel positiv aus, wie das Büro des Regierungschefs mitteilte. Ihr gehe es aber gut. Der Premierminister sei "bei guter Gesundheit" und zeige keine Symptome. Ein Test bei ihm sei nicht geplant. Als Vorsichtsmaßnahme werde er jedoch eine 14-tägige Quarantäne beachten.

Lateinamerika schottet sich wegen Coronavirus zunehmend gegen Europa ab

Nach den USA schottet sich auch Lateinamerika wegen des Coronavirus zunehmend gegen Europa ab. Die Staaten Argentinien, Bolivien, Paraguay, Peru und Venezuela kündigten vorübergehende Verbote von Flügen aus Europa an. In Argentinien sagte Staatschef Alberto Fernandez, Flüge aus Europa sowie unter anderem auch aus den USA und China würden für 30 Tage gestoppt.

Mitarbeiter von Bolsonaro nach Treffen mit Trump positiv auf Coronavirus getestet

Der Kommunikationschef von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden - nachdem er von einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in dessen Anwesen in Florida zurückgekehrt ist. Fabio Wajngarten sei an Covid-19 erkrankt, teilte die brasilianische Regierung mit.

Brasiliens Präsident Bolsonaro lässt sich auf neuartiges Coronavirus testen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich nach Angaben seines Sohns auf das neuartige Coronavirus testen lassen. Das Testergebnis wird laut brasilianischen Medien am Freitag erwartet.

Australiens Notenbank stützt die Banken

Australien folgt dem Vorbild der US-Notenbank und unterstützt die Banken des Landes. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat über Repo-Transaktionen 8,835 Milliarden australische Dollar (5,51 Milliarden US-Dollar) ins Bankensystem gepumpt. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Verwerfungen an den Finanzmärkten in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie zu verdauen. Sie stellen keine quantitative Lockerung dar.

Bank of Canada weitet Anleihenkäufe aus

Nach der Federal Reserve erweitert auch die kanadische Notenbank ihre Liquiditätsprogramme. Die Bank of Canada kündigte angesichts der jüngsten Marktverwerfungen an, sowohl das Volumen als auch die Frequenz ihrer Anleihenkäufe auszuweiten. Die Anleihenkäufe sollen mindestens wöchentlich erfolgen. Der erste Rückkauf über rund 500 Millionen kanadische Dollar ist für Montag geplant.

Japanische Notenbank plant keine Zinssenkung - Kreise

Die Bank of Japan (BoJ) plant informierten Personen zufolge keine weitere Absenkung der bereits negativen Leitzinsen. Sie wolle sich darauf konzentrieren, die von der Coronavirus-Krise betroffenen Unternehmen zu unterstützten, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Bank of Japan werde ihre Optionen bei der regulären Sitzung am 18. und 19. März prüfen.

Deutsche HVPI-Inflation steigt leicht im Februar

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Februar leicht zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,7 (Vormonat: 1,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. Februar.

