Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) bewegte sich ausgehend von einem Rekordhoch bei 2.875 USD in den Vorwochen nach unten und konsolidierte zunächst moderat unterhalb der 2.582 Punkte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. Am Donnerstag seien die Notierungen allerdings massiv zurückgerutscht, was einen Test des langfristigen Aufwärtstrends nach sich gezogen habe. ...

