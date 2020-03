Nils Kottke, Vorstand Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft, gibt Einblicke in die Strategie des Spängler Family Trust, der ganz auf Unternehmen setzt, in denen Unternehmerfamilien weitreichenden Einfluss besitzen.FondsDISCOUNT.de: Familienunternehmen gehen eher selten an die Börse. Erscheint Ihnen daher die Anlageauswahl für Ihren Aktienfonds Spängler Family Business Trust (ISIN: AT0000A0JDU3) mitunter als zu klein? Wünschen Sie sich mehr Neuzugänge?

Den vollständigen Artikel lesen ...