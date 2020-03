Die CORONA Krise dominiert das Geschehen an den Märkten der Welt. Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf den panischen Ausverkauf der Wall Street gestern, die Charttechnik, den Dax short ETF und die erreichten Stop-Limits.

In New York gab es gestern bei hohen Umsätzen einen Crash. Alle drei Indizes fielen um fast 10 Prozent. Die Corona-Krise hat nun auch die Wall Street erfasst. In Deutschland und Europa gegen die Meldungen über Schließungen, Einschränkungen im Minutentakt weiter. Mehrere Bundesländer in Österreich haben beschlossen Ihre Skisaison vorzeitig zu beenden. Schulen in Frankreich bleiben geschlossen, Europäer dürfen nicht mehr in die USA reisen, in Italien bleiben die meisten Geschäfte geschlossen...

ISIN: DE0008469008, DE000A1ML7J1

