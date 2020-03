An den Kryptobörsen geht es am Freitag abermals massiv südwärts.Der Bitcoin knickt am Freitag erneut deutlich ein. Auf der Kryptoplattform CoinMarketCap verliert die Kryptowährung zeitweise 28,54 Prozent auf 5.309,94 US-Dollar. Auch Ethereum verbilligt sich stark und zeigt sich zwischenzeitlich 27,75 Prozent im Minus bei 124,40 US-Dollar, während Ripple um 20,97 Prozent auf 0,149 US-Dollar einbricht.Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es ...

