Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute gibt es Details zu den Aufstockungen spanischer und französischer Bonds in der nächsten Woche, so die Analysten der Helaba.Die Nervosität an den Anleihemärkten mache sich durch hohe Schwankungen bemerkbar und durch steigende Risikoaufschläge der Peripherie-Anleihen. Da Italien von der Ausbreitung des Coronavirus besonders hart getroffen sei und dort drastische Maßnahmen ergriffen worden seien, die zu einer starken Belastung der konjunkturellen Entwicklung und einem Anstieg der Verschuldung beitragen würden, würden die Spread-Ausweitungen besonders stark ausfallen. Die EZB-Maßnahmen hätten nicht für Abhilfe gesorgt, weil gezielte BTP-Käufe von der EZB abgelehnt worden seien. (13.03.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...