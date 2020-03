NEW YORK (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat ihre Aussage zu den Risikoaufschlägen bei europäischen Staatsanleihen abgemildert. Im Anschluss an die Pressekonferenz sagte die Zentralbankerin bei einem Interview mit CNBC, dass sie "sich voll und ganz dafür einsetze, eine Zersplitterung in einer für die Eurozone schwierigen Zeit zu vermeiden".

In der Pressekonferenz nach der EZB-Ratssitung hatte Lagarde erklärt: "Wir sind nicht hier, um die Spreads zu verengen, das ist nicht die Funktion oder Aufgabe der EZB. Dafür gibt es andere Instrumente und andere Akteure, die sich tatsächlich mit diesen Fragen befassen."

EZB-Beobachter hatten mit Verblüffung auf ihre erste Bemerkung reagiert. Immerhin war die berühmte Zusage ihres Vorgängers Mario Draghi - "whatever it takes" - um den Euro zu erhalten, im Jahr 2012 eine Reaktion auf den sprunghaften Anstieg der Renditen italienischer Staatsanleihen gewesen, die im Vergleich zu den Renditen deutscher Staatsanleihen auf ein als unhaltbar angesehenes Niveau gestiegen waren.

Während der EZB-Pressekonferenz war es zum einem starken Abverkauf von Staatsanleihen der europäischen Peripherie gekommen, von Italien, Frankreich, Belgien und anderen Staaten.

