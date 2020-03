Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist zuversichtlich, dass die geplanten Kurzarbeitsregelungen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie beitragen werden. "Alles das hat schon einmal funktioniert, das ist die gute Botschaft, und wir sind dafür gelobt worden", sagte Scholz bei der Einbringung der Bestimmungen in den Bundestag, wo sie noch am Freitag beschlossen werden sollen.

"Es ist deshalb völlig richtig, dass wir das wieder tun." Das neu geregelte Kurzarbeitergeld werde ganz schnell eingeführt, "damit es sofort für die Unternehmen in Deutschland und für die Beschäftigten zur Verfügung steht". Geplant ist die erste, zweite und dritte Lesung an einem Tag, eine Beschlussfassung im Bundesrat und eine Unterzeichnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier voraussichtlich noch am Freitag.

"Es ist ein gutes Zeichen an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, nämlich dass wir auch in der Lage sind als Demokratie, so schnell zu handeln, wie es erforderlich ist", betonte Scholz, der den Gesetzentwurf anstelle des eigentlich zuständigen Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD) einbrachte, da Heil der Sitzung wegen Kontakts zu einem Corona-Fall ferngeblieben war. Scholz selbst hatte die Regeln für die Kurzarbeit in der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 in seiner damaligen Funktion als Bundesarbeitsminister durchgesetzt.

Die Koalition will die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie mit Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen für Unternehmen eindämmen. Unter anderem sollen die Sozialversicherungsbeiträge vollständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet und das Quorum der von einem Arbeitsausfall notwendigerweise betroffenen Beschäftigten auf bis zu 10 Prozent verringert werden. Auch soll Kurzarbeitergeld von Leiharbeitnehmern bezogen werden können.

Zudem will die Regierung Vorschläge für Liquiditätshilfen für Unternehmen machen, die besonders von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind. Dazu wollen Scholz und Bundesarbeitsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittag nähere Details nennen.

