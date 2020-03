Hannover (www.aktiencheck.de) - Was für ein Alptraum am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -12,2%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -10,9%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -11,0%), so die Analysten der Nord LB. Nachdem in Italien die Regierung zu drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gegriffen habe, Amerika Reisebeschränkungen für Europäer ausgesprochen habe und von der EZB eine erhoffte Beruhigung ausgeblieben sei, habe der DAX den zweitgrößten prozentualen Tagesverlust seit über 30 Jahren erlebt. ...

