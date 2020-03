Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Jena (pts009/13.03.2020/10:00) - Der europäische IT-Security-Hersteller ESET baut sein Engagement im erfolgreichen Consumer-Segment weiter aus. Ab sofort verantwortet Stefan Heitkamp (39) die Leitung des Geschäftsbereichs für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Ostwestfale ist seit 2018 bei ESET als Channel Account Manager B2C tätig und gilt in der Branche als erfahrener B2C-Channel-Experte.



Frischer Wind im Consumer-Markt



Gegen den allgemeinen Trend konnte ESET sein Wachstum im vergangenen Jahr im B2C-Channel weiter forcieren. "Die starken Veränderungen in der Branche eröffnen uns enorme Wachstumschancen. Deshalb optimieren wir unsere Strukturen, um noch effizienter am Markt agieren zu können", sagt Holger Suhl, Country Manager DACH bei ESET Deutschland GmbH. Aus diesem Grund vereinte das Unternehmen die Bereiche B2C-Retail und B2C-Channel zum ESET Consumer Channel Team.



Teamlead Stefan Heitkamp freut sich auf die kommende Aufgabe: "Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Position von ESET im Heimanwendermarkt sowohl im Einzel- und Flächenhandel als auch über den Channel weiter erfolgreich ausbauen und neue Absatzmöglichkeiten erschließen", sagt Stefan Heitkamp. "Dabei ist die Koordinierung der verschiedenen Geschäftsbereiche, wie E-Commerce, Retail und Channel sowie Business Development für uns ein wichtiger Wachstums- und Erfolgsfaktor."



Partnerbetreuung im Fokus



Dreh- und Angelpunkt aller Bemühungen bleiben aber die über 6000 Fachhändler, die sich in der DACH-Region dem ESET-Partnerprogramm angeschlossen haben. Hier möchte Herr Heitkamp weitere Impulse setzen: "Durch die verbesserte Aufstellung können wir zukünftig eine noch bessere persönliche Betreuung der Partner gewährleisten und gleichzeitig mehr Aktivitäten anstoßen und umsetzen."



In seiner neuen Position wird er an Holger Suhl direkt berichten. "Ich bin überzeugt, dass es Stefan Heitkamp gelingt, den Erfolg unseres Consumer-Geschäfts auf die nächste Stufe zu heben", so der Country Manager.



