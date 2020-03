Und wird die Verluste nie wieder einspielen können. Das ist eine eiserne Regel für alle Börsianer mit ausreichender Erfahrung und eine dringende Mahnung unserer Seite! Wer über Liquidität verfügt geht in Position. Die genannten Daten mögen Zufall sein, aber an der Börse spielen Zufallsdaten nunmal eine Rolle.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info