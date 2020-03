Der Private-Equity-Investor Erik (Fällström) hat die Kurseinbrüche an der Börse ausgenutzt seine Option auf weitere Zukäufe bei der Addiko Bank AG gezogen. Somit erwirbt der Schwede mit über seine DDM Invest III AG (ich hatte dir bereits von seinem Einstieg berichtet) weitere 10,1 Prozent an dem Börsenneuling von 2019 mit Sitz in Wien und hält somit insgesamt 20 Prozent (sind 3,90 Millionen Aktien). ...

