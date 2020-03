Die Fußball-Bundesliga soll von Dienstag an für zwei Wochen wegen des Coronavirus pausieren. Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) schlägt der Mitgliederversammlung vor, den Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga bis zum 2. April auszusetzen, wie der Ligaverband am Freitag mitteilte. Davon betroffen wäre nur ein regulärer Spieltag,...

