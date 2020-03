Guten Morgen,diese Woche hatte es wahrlich in sich und wenn die Welt zum Stillstand gebracht werden soll, zählt eben nur Cash. So und nicht anders sind die Reaktionen an allen Märkten dieser Welt zu erklären. In diesem Fall wird alles liquidiert, teilweise natürlich auch aus einer gewissen Not heraus. Da greifen die einen Mechanismen in die anderen und das Ganze endet dann in einer Kettenreaktion, deren Ende abgewartet werden sollte. Denn das klügste, was ein Anleger in diesen Tagen machen kann, ist genau das, was wir hier bereits ausgerufen hatten: Finger weg von allem! Was im Depot ist, bleibt dort, was reingehört, bleibt ein Thema des Frühlings.Die Wirkung dieser Kettenreaktion erklärt denn auch den Preisverfall bei dem vermeintlichen sicheren Hafen Gold und anderen Edelmetallen: Mit Gold kann man nicht einkaufen gehen und wenn das eigene Geschäft stillsteht, werden eben auch Goldreserven verkauft, um über die Runden zu kommen. Schmuck steht derzeit nicht hoch im Kurs, weshalb die asiatische Goldnachfrage auch hier ihre Spuren hinterlässt. Am Ende des Tages zählt auch bei den Edelmetallen allein die Psychologie.

