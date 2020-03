Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN DE000A0M8HD2/ WKN A0M8HD) ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der grundsätzlich weltweit in Small und Mid Caps investieren kann, seinen Anlageschwerpunkt jedoch in Europa hat, so die Experten der TELOS GmbH.Der Fonds verfolge eine klare Anlagestrategie nach den bewährten Prinzipien des Value-Investing. Der Schwerpunkt werde auf den Kapitalerhalt und Dividenden gelegt, ohne hierbei allerdings das Ziel einer möglichst zweistelligen Rendite zu vernachlässigen. Auf ein ausgewogenes Chance/Risiko-Verhältnis werde somit besonderes Augenmerk gelegt. Der Hauptfokus liege auf unterbewerteten europäischen Small- und Mid-Cap-Aktien vorwiegend im deutschsprachigen Raum, da mit Small- und Mid-Caps laut Fondsmanagement historisch gesehen die höchsten Erträge erwirtschaftet worden seien. Grundsätzlich könne der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aber weltweit sowie in Large-Cap-Aktien anlegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...