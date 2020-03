Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat einstimmig die von der Koalition geplanten Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld gebilligt, mit denen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie für Unternehmen und Beschäftigte eingedämmt werden sollen. Das gab Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) nach der Abstimmung bekannt.

Unter anderem sollen demnach die Sozialversicherungsbeiträge vollständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet und das Quorum der von einem Arbeitsausfall notwendigerweise betroffenen Beschäftigten auf bis zu 10 Prozent verringert werden. Auch soll Kurzarbeitergeld von Leiharbeitnehmern bezogen werden können.

Dazu werden laut Bundestag bis 2021 befristete Verordnungsermächtigungen für die Bundesregierung in das Gesetz aufgenommen, die es erlauben, den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern und die Betriebe zu entlasten sowie den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern den Bezug von Kurzarbeitergeld zu ermöglichen.

Gesetz noch am Freitag im Bundesrat

Der entsprechende Gesetzentwurf war in einem beispiellosen Eilverfahren beschlossen worden, mit der ersten, zweiten und dritten Lesung im Bundestag an einem Tag. Auch die Beschlussfassung im Bundesrat und die Unterzeichnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollen noch am Freitag erfolgen. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), stellte im Bundesrat eine Zusage in Aussicht. Der Gesetzentwurf werde "gemeinsam mit Bund und Ländern in einem wirklichen Schweinsgalopp" verabschiedet werden, um den Betrieben zu helfen, sagte sie.

Zudem will die Regierung Vorschläge für Liquiditätshilfen für Unternehmen machen, die besonders von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen sind. Dazu wollen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Arbeitsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittag nähere Details nennen.

Scholz hatte zuvor bei der Einbringung des Gesetzentwurfs betont, mit diesem Instrument habe man bereits Erfahrungen aus der letzten Finanzkrise. "Alles das hat schon einmal funktioniert, das ist die gute Botschaft, und wir sind dafür gelobt worden", sagte Scholz, der den Gesetzentwurf anstelle des eigentlich zuständigen Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD) einbrachte, da Heil der Sitzung wegen Kontakts zu einem Corona-Fall ferngeblieben war. Scholz selbst hatte die Regeln für die Kurzarbeit in der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 in seiner damaligen Funktion als Bundesarbeitsminister durchgesetzt.

