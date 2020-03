Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Robert Koch Institut hat die Notwendigkeit zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie betont. Man werde nicht alle Schwerkranken ausreichend versorgen können, so das Institut am Freitag. Nach Schätzung des Instituts werden sich rund 60 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung in den nächsten ein bis zwei Jahren infizieren. Bei vier von fünf der Infizierten würde die Krankheit milde verlaufen oder sogar unerkannt bleiben. Aber bei 5 Prozent der registrierten Kranken sei ein schwerer Verlauf zu erwarten.

"Wir müssen eben leider davon ausgehen, dass es teilweise so viele werden, dass die Kapazität des Gesundheitssystems nicht mehr ausreicht, um sie zu versorgen", warnte der Präsident des Instituts, Lothar Wieler. Deshalb müsse man die Ausbreitung verlangsamen.

"Wir werden das Gesundheitssystem optimal einstellen müssen, um die alle versorgen zu können."

Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheime, wo die am meisten gefährdeten Menschen leben, seien "sinnvolle Maßnahmen", so Wieler.

Schulschließungen seinen in Prinzip auch sinnvoll. Allerdings schreite die Epidemie regional unterschiedlich voran und daher sei es richtig, dass die Bundesländer und Regionen situationsbezogen entscheiden.

"Da kann es keine Regelung zentralistisch geben", so Wieler.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 05:53 ET (09:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.