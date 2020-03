FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Einbruch in China hat dem Volkswagen-Konzern im Februar einen deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen beschert. Wie die Wolfsburger mitteilten, setzten sie weltweit 546.300 Fahrzeuge ab, das war ein Viertel weniger als im Vorjahreszeitraum. Allein in der Region China inklusive Hongkong brachen die Verkäufe um knapp drei Viertel auf 60.900 Fahrzeuge ein. In den ersten beiden Monaten sank der Konzernabsatz um knapp 14 Prozent auf 1,38 Millionen Fahrzeuge.

Die übrigen Regionen zeigten im Februar ein gemischtes Bild. Während der Absatz in Westeuropa um 3,5 Prozent auf 263.800 Fahrzeuge einbrach, legte er in Nordamerika um 8,4 Prozent auf 70.700 Einheiten zu.

Bei den Marken verzeichnete die Kernmarke Volkswagen einen Einbruch um ein Drittel, die Premiummarke Audi wies ein Minus von 22,5 Prozent auf. Skoda sackte um knapp ein Fünftel ab. Seat war 1 Prozent im Plus. Die Nutzfahrzeuge verbuchten allesamt Verluste, angeführt von Scania mit 16,2 Prozent.

March 13, 2020

