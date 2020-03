Turbulente Märkte. Wilde Kurs-Achterbahnfahrten. Unsicherheit. Das Corona-Virus prägt die Finanzmärkte mit einer Intensität wie wir sie zuletzt im Zuge der Finanzkrise und noch ein paar Jahre zuvor beim Platzen der Blase am Neuen Markt gesehen haben. Wie sollte man als Anleger verfahren? Es gibt ein paar Basics, mit denen man in Krisenzeiten traditionell gut fährt: Ruhe bewahren. Fakten einordnen. Übertreibungen erkennen und nutzen. Wie das geht, haben wir in den vergangenen Handelstagen gezeigt: 129 Prozent mit Boeing, 50 Prozent mit Covestro und 133 Prozent mit Lufthansa haben wir eingefahren. Panik ist kein guter Berater, wenn es um Kapitalanlagen geht. Hier erfahren Sie, mit welcher Strategie die Redaktion des Bernecker Börsenkompass die kommenden Wochen angehen wird.

Selektive Shorts & Hochprozenter

Als Abonnent haben Sie es zuletzt bereits gesehen. Wir setzen bei stark schwankenden und/oder abwärts gerichteten Aktienmärkten auf selektive Short-Engagements in Aktien, die uns besonders anfällig erscheinen. Im Fall von Boeing, Covestro und Lufthansa hat das hervorragend funktioniert. Das Ganze ergänzen wir mit Investments, mit denen sich die Erwartung fallender Indizes abbilden lässt.

Bei diesen Engagements geht es in aller Regel um kurze Laufzeiten. Die Finanzmärkte zeigen sich aktuell sehr agil. Die Haltedauer bewegt sich entsprechend im Bereich von Tagen, höchstens Wochen. Wichtig zu wissen: Hier wird ein hohes Risiko gefahren. Läuft es in die erwartete Richtung, sind schnelle Verdoppler möglich. Wird man aber auf dem falschen Fuß erwischt, wird es teuer. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Gewichtung in ihrem Depot und lassen Sie sich nicht zu leichtsinnigen Manövern hinreißen.

Absicherung & Lieblinge der Redaktion

Dass die Rallye an den Aktienmärkten nicht mehr ewig tragen wird, war uns schon länger bewusst. Wir haben deshalb über Monate hinweg die Zahl unserer Empfehlungen merklich ausgedünnt und aufgelaufene Buchgewinne auf breiter Front realisiert. Waren es einst über 160 laufende Investments, standen wir schon zu Jahresbeginn nur noch bei rund 50 Engagements. Dass es nun aber zu einer Sonderkonstellation wie Corona kommt, war natürlich nicht zu erwarten und stellt auch uns vor besondere Herausforderungen.

Einige unserer Favoriten (zum Beispiel Microsoft oder auch VW) konnten sich dem Sog nicht entziehen und wurden gnadenlos ausgestoppt. So bedauerlich dies ist: Stop-Loss-Limits sind elementarer Bestandteil unserer Strategie und bewahren nicht selten vor unliebsamen Überraschungen. Ist uns eine Aktie besonders wichtig und sehen wir ein ansprechendes Chance/Risiko-Verhältnis, setzen wir das Stop-Loss-Limit vorübergehend aus.

Schnäppchenjagd & Klarer Blick

Neigt sich das Corona-Gewitter dem Ende entgegen, beginnt der spannendste Teil der Veranstaltung. Das Aufsammeln der Schnäppchen. Eine ganze Reihe von Unternehmen wurde und wird zu Unrecht in Mitleidenschaft gezogen und im Kurs überzogen stark abgestraft. Hier gilt es, genau hinzuschauen und Qualität einzusammeln. Hierbei lassen wir uns allerdings nicht hetzen. Lieber verzichten wir auf das ein oder andere Prozent Rendite, als zu früh in ein noch fallendes Messer zu greifen. Bodenbildung abwarten. Sentiment prüfen. Erst dann investieren. Auch unser Einsteiger-Portfolio wird neu zusammengesetzt.

Wenn der Blick in Ihr Depot aktuell auch nicht immer Freude macht: Sehen Sie die Corona-Krise als eine Chance, die sich am Aktienmarkt nur alle paar Jahre einmal bietet. Wenn der Sturm vorüber ist, können Sie in Ihrem Depot die Saat pflanzen, die Ihnen über lange Jahre große Freude bereiten kann. Der Bernecker Börsenkompass begleitet Sie dabei gern.

Ohne konkrete Empfehlung entlassen wir Sie nicht ins Wochenende. Wir stocken unser ausgedünntes Portfolio mit zwei zusätzlichen Short-Engagements auf:

ISIN: DE0006062144, DE0005470306, DE0008232125, US0970231058, US5949181045, US6174464486, US38141G1040

