FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa will angesichts der Coronakrise einen Teil ihres Kabinenpersonals in Kurzarbeit schicken. "Ein Antrag auf Kurzarbeit für Mitarbeiter des Kabinenpersonals der Lufthansa AG ist eingereicht", sagte eine Sprecherin der Airline. Wie viele der insgesamt 22.000 Lufthansa-Flugbegleiter von der Maßnahme betroffen sind, will das Unternehmen erst nach Rückmeldung der Bundesagentur für Arbeit mitteilen.

Womöglich wird ein entsprechender Antrag auch noch für Mitarbeiter der Bodendienste eingereicht. Das sei bislang noch nicht entschieden. Die Lufthansa versucht, mit Sparmaßnahmen die wachsenden Umsatzausfälle als Folge der Coronakrise zu kompensieren.

March 13, 2020

