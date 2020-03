Von Pietro Lombardi

MADRID (Dow Jones)--Banco Santander verstärkt sich im Bereich Software. Für 30 Millionen Euro hat die Bank nach eigenen Angaben einen Anteil von 50,1 Prozent an der Mercury TFS erworben. Die in Madrid ansässige Gesellschaft beschäftigt 130 Mitarbeiter in Spanien und Lateinamerika und bietet Lösungen für die Verwaltung von Finanztransaktionen von Unternehmen an.

March 13, 2020

