Die Finanzmärkte erleben den schnellsten Crash ihrer Geschichte. Auch die Infineon-Aktie ist gestern kräftig in die Knie gegangen. Rückblickend waren solche Einbrüche praktisch immer Kaufchancen gewesen. Entscheidend war und ist aber das richtige Timing. Die Analysten der UBS zeigen sich recht zuversichtlich.UBS-Analyst David Mulholland mutmaßt in einer aktuellen Studie über die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Hardware-Hersteller und das bereits in den Aktienkursen eingepreiste Ausmaß. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...