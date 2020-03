Bonn (ots) - Die Verbreitung des Corona-Virus in Europa hat Auswirkungen auf die multinationale Verlegeübung DEFENDER-Europe 20. Nach aktuellen Angaben des US-Hauptquartiers USAREUR in Wiesbaden soll der Umfang der beteiligten US-Streitkräfte reduziert werden.



Die Bundeswehr unterstützt die Entscheidung zur Reduzierung des Übungsumfangs aus Fürsorge um die Gesundheit der eigenen Soldaten, der beteiligten NATO-Bündnispartner und der Bürgerinnen und Bürger. Die Verantwortlichen nehmen die Verbreitung des Corona-Virus in Europa ernst. Die getroffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Truppenstärke beugen einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus vor. Gleichzeitig wird alles unternommen, die Einsatzbereitschaft der eigenen und verbündeten Kräfte zu gewährleisten.



Die deutsche Unterstützungsleistung für DEFENDER-Europe 2020 wird auch weiterhin durch die Streitkräftebasis sichergestellt. Sie orientiert sich an den veränderten Anforderungen der an der Übung beteiligten US-Streitkräfte.

Zur deutschen Übungsbeteiligung gibt es derzeit noch keine weiteren Entscheidungen.



