Der SMI gewinnt um 11.10 Uhr 3,89 Prozent auf 8'592,09 Punkte.Zürich - Nach dem erneuten Absturz am Donnerstag haben sich die internationalen Aktienmärkte zum Wochenschluss nun etwas stabilisiert. Hierzulande zeigt der Schweizer Leitindex SMI jedenfalls eine klare technische Erholung und notiert am späten Freitagmorgen ein solides Plus. Dabei tragen vor allem die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis zum klaren Index-Plus bei.

