Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Geldpolitik und die Bankenaufsicht reagieren mit aus unserer Sicht umfangreichen Maßnahmen zur Entlastung für Banken auf die aktuelle Corona-Krise, so Dr. Susanne E. Knips, Senior Credit Analyst bei der Helaba.Das Paket ziele zum einen auf die Sicherstellung der Liquidität ab. Zum anderen würden die Anforderungen an das vorzuhaltende Eigenkapital vorübergehend gelockert, was Erleichterung für den Fall höherer Verluste bringe. Damit solle die Kreditversorgung der Wirtschaft durch die Banken sichergestellt werden. ...

