Die Märkte sind von der EZB enttäuscht. Wer muss es jetzt richten. Ist die Erholung ein Anfang....? Fragen an Robert Halver, Baader Bank. Ist es ein Alarmsignal, dass Bonds und Aktien in USA gemeinsam fallen? Was macht der US-Präsident (also, nicht gesundheitlich ,-) ?!)? Kommt die Erholung? Warum sind Sie mit den Entscheidungen der EZB zufrieden? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv