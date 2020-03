Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien (pts015/13.03.2020/12:00) - GINZINGER electronic systems GmbH erweitert langjährige erfolgreiche Partnerschaft mit NOVARION und KATSYS IT Service & Consulting.



Das NOVARION PlatinStor® Enterprise Storage System der Firma GINZINGER electronic systems hat seit seiner Inbetriebnahme den stark wachsenden Bedarf an Kapazität und Datendurchsatz zur vollsten Zufriedenheit des oberösterreichischen High-Tech-Unternehmens unterstützt. Der Firmengründer Ing. Ginzinger wollte, dass auch die neu zu beschaffenden Virtualisierungs Server den anspruchsvollen betrieblichen Systemen eine flexible und zuverlässige Basis für viele Jahre bieten.



Die QUANTON® Server von NOVARION und die bewährte Partnerschaft mit dem Unternehmen KATSYS IT Service & Consulting konnten im Rahmen eines ambitionierten Auswahlverfahrens und in der Folge mit einer reibungslosen Inbetriebnahme überzeugen.



Ein neuer Grad an Flexibilität und Leistung



Die bestehenden Virtualisierungs Server der Firma GINZINGER electronic systems entsprachen nicht mehr dem Stand der Technik, es hatte ein beträchtliches Wachstum der Anforderungen in jeglicher Hinsicht stattgefunden. Die erhöhte Komplexität verzahnter betrieblicher Systeme, gestiegene Erwartungen der internen Anwender und ein beschleunigtes Wachstum der zu verarbeitenden Datenmengen führten zu der Erkenntnis, dass die neuen Virtualisierungs Server nicht nur einen neuen Grad an Flexibilität und Leistung bieten müssen, sondern gleichzeitig helfen, die Kosten unter Kontrolle zu behalten.



Mit dem bewährten Team in die Zukunft



Trotz der hohen Zufriedenheit wollte man sich bei der Firma GINZINGER electronic systems am Beginn des Auswahlverfahrens nicht auf einen bestimmten Hersteller und dessen Produkte festlegen. Ziel war es, die langfristig effektivste Lösung für stark wachsende Anforderungen vorurteilsfrei auszuwählen. Am Ende fiel die Wahl auf das bewährte Team: Den langjährigen lokalen Partner KATSYS IT Service & Consulting mit seiner kundenspezifischen Expertise und Erfahrung in Verbindung mit NOVARION, dem österreichischen Hersteller von Server und Storage Lösungen. Eine rasche Lieferung trotz individueller Anforderungen und die Einhaltung eines straffen, sommerlichen Zeitrahmens für die Inbetriebnahme haben diese Entscheidung voll und ganz bestätigt.



Kunden profitieren langfristig von optimaler Leistungsfähigkeit



Herr Ing. Ginzinger, Gründer und Eigentümer von GINZINGER electronic systems meint: "Die Firma NOVARION hat uns nun auch mit ihren Quanton® Servern überzeugt. Dies ermöglicht uns, eine umfassende, leistungsfähige Virtualisierungs Plattform aus einer Hand zu betreiben und von der lokalen Expertise und Vertrauenswürdigkeit sowohl unseres bewährten Partners KATSYS IT, als auch des österreichischen Herstellers Novarion zu profitieren. In einem sich besonders rasch entwickelnden Umfeld erwarten wir uns davon langfristig Vorteile für unsere Leistungsfähigkeit als Entwicklungs- und Produktionsbetrieb, vor allem im Interesse unserer Kunden. Wie diese maximieren wir damit auch die lokale Wertschöpfung im Land."



NOVARION systems NOVARION entwickelt und produziert High-Tech Computer Systeme für Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen. Dabei schlägt NOVARION in einzigartiger Weise die Brücke zwischen Wissenschaft und Technologie mit dem Ergebnis unerreicht leistungsfähiger sowie kosteneffizienter Rechenzentrumslösungen, bis hin zur Quantenkryptographie. NOVARION hat seinen Hauptsitz in Wien und betreibt mehrere Niederlassungen in Europa und den USA.



Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten: http://novarion.systems



Informationen über unsere Partner:



KATSYS IT Service & Consulting KATSYS IT Service & Consulting ist ein regionales IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Mining im Innviertel. Gemäß der Prämisse "Beratung und Betreuung beim Aufbau und Betrieb einer bedarfsorientierten IT- und Kommunikationsinfrastruktur", steht KATSYS IT seit Bestehen seinen Kunden partnerschaftlich zur Seite, wenn es um die Bereiche IKT-Infrastruktur und IT-Security geht.



Gemeinsam mit seinen Partnern betreut KATSYS IT alle IT-Projekte so, dass sie der spezifischen IT-Philosophie ihrer Kunden individuell gerecht werden.



Dabei arbeitet KATSYS IT mit namhaften Technologiepartnern wie Novarion Systems zusammen.



Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Webseite: http://www.katsys-it.at



GINZINGER electronic systems - 100 % Verlässlichkeit Ginzinger electronic systems ist seit über 20 Jahren Ansprechpartner für die maßgeschneiderte Entwicklung und Fertigung von Embedded-Linux-Lösungen und kundenspezifischen Anwendungen in Hard- und Software.



Als Embedded-Linux-Systemintegrator besteht die Firmenmission darin, Kosten-, Energie- und Platzvorteile intelligenter Produkte, die sich in der Konsumelektronik bewährt haben, für industrielle Anwendungen nutzbar zu machen. Individuelle Lösungen werden dabei genau an den Bedarf des Kunden angepasst.



Von einfachen Interface-Baugruppen bis hin zu hochkomplexen Systemen mit Echtzeit-Embedded-Linux-Betriebssystem.



Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Webseite: http://www.ginzinger.com



(Ende)



Aussender: NOVARION Systems GmbH Ansprechpartner: Georg Gesek Tel.: +43 1 54411590 E-Mail: offce@novarion.com Website: www.novarion.systems



Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200313015



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH http://www.pressetext.com - Die inhaltliche Verantwortung für redaktionelle Meldungen (pte) liegt bei pressetext, für Pressemitteilungen (pts) beim jeweiligen Aussender. Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Redaktionsservice unter info@pressetext.com oder Tel. +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 13, 2020 07:00 ET (11:00 GMT)