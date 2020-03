BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat angesichts der anstehenden Basel-III-Bankenreform Entlastungen für kleinere und mittlere Banken gefordert. Sparkassen und Genossenschaftsbanken müssten auch in Zukunft in der Lage sein, den Mittelstand zu finanzieren, heißt es in einem Entschließungsantrag vom Freitag. Die Länderkammer stellt sich damit insbesondere gegen die Pläne der EU, die Verschärfungen für alle Banken durchzusetzen und nicht nur für Großbanken.

Im EU-Bankenpaket von 2019 wurden die Vereinbarungen des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht als Basel III umsetzt. Darin sind aber die letzten Verschärfungen vom Dezember 2017 noch nicht enthalten. Sie müssen nun bis 2022 umgesetzt werden. Die Bundesländer fürchten, dass die Mittelstandsfinanzierung für Sparkassen und Genossenschaftsbanken dann immer weniger rentabel werde.

Die Entschließung hat der Bundesrat an die Bundesregierung und die Europäische Kommission übermittelt. Sie entscheiden, ob sie die Anliegen des Bundesrates aufgreifen. Mit dem Bankenpaket soll eine erneute Situation wie in der Finanzkrise 2008 verhindert werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2020 07:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.