FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt fertig wegen der Coronakrise aktuell durchschnittlich 45 Prozent weniger Passagiere ab als im März des Vorjahres - und es werden noch weniger werden. "Wir haben den Peak noch nicht erreicht", sagte der Chef des Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte, auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. "Wir müssen davon ausgehen, dass der Rückgang der Passagierzahlen auf 50 bis 60 Prozent pro Tag steigt." Und zwar allein schon wegen des starken Verkehrs der Lufthansa in die USA, die ab Samstag ein Einreiseverbot für Reisende aus dem Schengenraum verhängt haben.

In konkreten Zahlen fertige der Flughafen Frankfurt derzeit etwa 80.000 Passagiere weniger pro Tag ab. Die Flugbewegungen am Heimatdrehkreuz von Fraport sind laut Schulte derzeit fast 30 Prozent niedriger, dürften sich aber eher in Richtung der Passagierzahlen entwickeln.

Ab Sonntag gilt auch in Singapur ein Einreisestopp für alle Ausländer, die in den vergangenen 14 Tagen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien waren. Betroffen sind auch Passagiere, die Singapur lediglich als Transit-Station nutzen. Und Kuwait hat den internationalen Flughafen der Hauptstadt geschlossen.

March 13, 2020 07:34 ET (11:34 GMT)

